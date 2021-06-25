Слизь заметили у берегов греческого острова

Рядом с греческим островом Лемнос появилась слизь. Для изучения субстанции отправили группу экологических инспекторов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды и энергетики.

Несколько недель назад слой из фитопланктона заметили в Мраморном море. Теперь такая же слизь пятнами появилась в Эгейском море.

«Группа экологических инспекторов направляется непосредственно на Лемнос, где наблюдается явление эвтрофикации в морском районе острова. По словам местных властей, пятна разбросаны в морском районе на севере, востоке и западе, а также на побережье», — уточнили в министерстве.

Взятые пробы слизи отправят на исследование в Национальный центр естественных наук «Демокритос». Еще специалисты проверят воду на безопасность для купания. На проверку пляжей уже выехал замминистра окружающей среды Йорнос Амирас, а также генсек по окружающей среде и водным ресурсам Константинос Аравосис.

Министерство заверило, что готово совместно с другими ведомствами немедленно предпринять меры, чтобы избежать проблем для туризма и рыболовства.