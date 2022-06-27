Греческий зоопарк проверят из-за убийства сбежавшего шимпанзе

Зоопарк Аттики должен предоставить полную информацию в связи с побегом и убийством самца шимпанзе. Этого потребовал заместитель министра окружающей среды и энергетики Греции Йоргос Амирас. Он поручил направить специалистов для проверки условий жизни животных.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства окружающей среды и энергетики.

Самец шимпанзе сбежал из вольера в Зоологическом парке Аттики после конфликта с другими приматами. Администрация заявила, что сотрудники зоопарка вынуждены были застрелить животное, чтобы не подвергать опасности жизни посетителей. В зоопарке считают, что возможности усыпить шимпанзе и вернуть в клетку не было. История спровоцировала широкий общественный резонанс. Теперь многие люди хотят, чтобы зоопарк закрыли.

Замминистра окружающей среды и энергетики Греции попросил предоставить полную информацию об условиях содержания животных, о способах обеспечения безопасности посетителей, а также обо всех обстоятельствах произошедшего. Кроме того, Амирас просит разъяснить необходимость умерщвления животного.

Компетентным службам министерства он поручил незамедлительно направить группу экспертов в зоопарк. Специалистам предстоит определить условия жизни представителей дикой природы. Инспекция начнется в понедельник. Первоначально проверят все документы на владение размещенными в зоопарке животными.