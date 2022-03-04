Греческий предприниматель извинился перед Путиным за свою страну

Решение властей Греции поддержать Украину и критику специальной операции России ошибочно. Правительству необходимо принести извинения Владимиру Путину и обратиться за помощью для выхода Греции из НАТО. Об этом в своем видеообращении заявил глава фармацевтической корпорации Греции VIANEX SA Димитрис Яннакопулос. Видео опубликовано на YouTube-канале NOIAZOMAI.

По словам бизнесмена, большинство греков не понимают, что именно происходит на Украине. Им нужно внимательно прочитать, чтобы узнать о причинах проведения спецоперации.

«Я бы послал Путину огромные извинения за то, что мы сделали как страна за последние 24 часа, и сказал бы ему, когда он покончит со всеми этими неонацистами, чтобы помог нам выйти из НАТО», — заявил Яннакопулос.

По данным издания Galanolefko, в последнее время предприниматель начал часто высказываться на общественно-политические темы. По данным журналистов, он планирует создать свою партию, чтобы пройти в парламент и занять пост премьер-министра. Благодаря своему имиджу и громким заявлениям Яннакопулос пользуется большой поддержкой молодежи.