Греческий политолог Пол Антонопулос прокомментировал попытку президента Украины Владимира Зеленского договориться с Германией насчет газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила «ПолитРоссия» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Зеленский попросил у канцлера Германии Ангелы Меркель компенсацию за газопровод. Антонопулос назвал такое поведение дерзким. «Украина ведет очень жесткую антироссийскую политику, но одновременно не хочет терять свой статус ключевой транзитной страны между восточным соседом и Центральной Европой», — написал он.