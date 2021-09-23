Греческий политик счел противоречивым выступление Эрдогана на Генассамблее ООН

Бывший первый замминистра национальной обороны Греции Костас Исихос прокомментировал выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

Исихос заметил, что в выступлении Эрдогана было много противоречий и ему было трудно скрывать свою неоосманскую мечту. В частности, говоря об Эгейском море и проблемах Турции с Грецией, Эрдоган сказал, что они должны решаться на двусторонней основе.

«Это ошибка, потому что если кто-то обращается к международному праву, то международное право воплощается через конкретные органы. Мы говорим не только об ООН, но и о суде в Гааге. И только через призму международного права решаются проблемы между соседями», — приводит слова Исихоса «Утро.ру».