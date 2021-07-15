Греческий политик призвал Украину отказаться от авантюры в отношении Крыма

Украинские власти должны отказаться от опасной авантюры, связанной с проведением международного саммита «Крымская платформа». С таким призывом выступил политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос.

«Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и Крымом, чье многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к РФ в 2014 году. Проект же „Крымская платформа“ — это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике», — рассказал Исихос РИА «Новости».

Он выразил надежду на то, что рано или поздно здравый смысл украинского народа возобладает и его голос будет услышан политиками Украины.

Греческий клуб друзей Крыма направил открытое письмо президенту Греции Катерине Сакелларопулу с призывом не участвовать в саммите «Крымской платформы». Власти Украины намерены провести встречу для обсуждения вопроса возвращения контроля над Крымом. Авторы письма уверены, что организаторы саммита стремятся к новой холодной войне.