Ливанский пассажирский самолет Airbus A321neo оказался перехвачен греческим истребителем F-16. Это произошло из-за подозрений, что борт захватили авиапираты, сообщил портал pentapostagma.gr со ссылкой на службу отслеживания самолетов IntelSky. На борту лайнера в этот момент находились 145 пассажиров.

Ситуация развернулась еще 10 августа, но известно об этом стало лишь сейчас. Борт авиакомпании Middle East Airlines совершал перелет из Мадрида в Бейрут.

«Ливанский пилот, сын главы компании Middle East Airlines, возможно, не использовал правильную частоту для поддержания связи с районом полетной информации Афин. После того как он не ответил, был подан сигнал „Ренегат“ (Code Renegade)», — указано в материале издания.

Код Ренегат — это сигнал бедствия. Он обычно используется в НАТО для обозначения угона самолета или того, что на его борту находится бомба.

Греческие власти заволновались после того, как не получили ответ от Airbus A321neo после нескольких попыток связи с ним, указано в статье.

«Греческие чиновники подняли истребители F-16 на базе Суда и подошли к самолету над Арголидой на северо-востоке Пелопоннеса», — сказано в сообщении.

Около 19:30 10 августа два греческих истребителя подошли к пассажирскому самолету, они восстановили связь с пилотом и удостоверились, что проблем нет.