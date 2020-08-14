Греческий и турецкий корабли задели друг друга в Средиземном море
Греческий фрегат Limnos и турецкий Kemalreis задели друг друга во время маневров в Средиземном море. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на греческий сайт Armyvoice.gr.
Известно, что это не было столкновением, суда лишь слегка коснулись друг друга. Генштаб национальной обороны Греции не подтверждал произошедшего.
Ранее на картах Gооglе обнаружили огромный «корабль», вмерзший в лед у берегов Антарктиды. В соцсетях утверждают, что это может быть нацистское судно времен Второй мировой войны.