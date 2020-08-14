Греческий и турецкий корабли задели друг друга в Средиземном море

Известно, что это не было столкновением, суда лишь слегка коснулись друг друга. Генштаб национальной обороны Греции не подтверждал произошедшего.

Ранее на картах Gооglе обнаружили огромный «корабль», вмерзший в лед у берегов Антарктиды. В соцсетях утверждают, что это может быть нацистское судно времен Второй мировой войны.