Греческий фрегат будет участвовать в европейской миссии IRINI

Командующий операцией контр-адмирал Фабио Агостини поблагодарил «Грецию и другие страны ЕС, которые внесли свой вклад в операцию с помощью людей и вооружения».

«Хотя миссия стартовала недавно, она уже дала результаты в сборе информации об оружии и торговле людьми, о которой рассказывает группа экспертов ООН, а также сдерживает контрабанду нефти», — заключил Агостини.