Греческий Акрополь поменяет время работы из-за жары

С 3 августа в греческом Акрополе поменялись часы работы из-за аномальной жары, которая так неожиданно обрушилась на страну. Также власти приняли решение скорректировать часы посещения других известных объектов, рассказал Associated Press.

Одна из главных достопримечательностей Афин будет доступна для туристов до полудня. По данным местных синоптиков, температура в городе достигла отметки в 42 градуса, что опасно для туристов, написал RT. Отмечается, что ранее туристический объект работал до 20:00.