Греческие железнодорожники отказались перевозить военную технику на Украину

Сотрудники железнодорожной компании TrainOSE в Греции отказались принимать участие в перевозке военной техники НАТО на Украину. Об этом сообщил портал Коммунистической партии Греции (КПГ).

Руководство компании попыталось надавить на работников, заявив о необходимости выполнять обязанности, прописанные в трудовом договоре, однако последние твердо отказались работать с военной техникой.

Предполагалось, что из Салоников в Александруполис должен был прибыть электровоз и вывезти технику из порта. Позднее в ситуацию вмешался профсоюз железнодорожников в Салониках, призвав прекратить угрозы в адрес отказавшихся обслуживать технику НАТО работников.

Поддержку взбунтовавшимся железнодорожникам выразили также профсоюзы работников пищевой промышленности, строителей, муниципальных предприятий, работников телекоммуникаций и предприятий общественного питания.