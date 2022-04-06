Греческие профсоюзы провели митинги в Афинах

В центре Афин греческие профсоюзы провели два митинга против дороговизны, за повышение заработных плат, а также против вовлечения страны в события на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

RT уточнил, что в митингах приняли участие крупнейшие профсоюзы страны — коммунистический профсоюз Всеобщий боевой фронт (ПАМЕ), Всеобщая конфедерация труда Греции (GSEE) и профсоюз работников государственного сектора (ADEDI). Участники демонстрации призывали усилить борьбу против дороговизны и за повышение зарплат. Кроме того, они выступали за коллективные трудовые договоры и приватизацию госпредприятий.