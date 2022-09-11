Мир 11 сентября 2022, 03:59 Поделиться Telegram

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Viber Греческие пограничники открыли предупредительный огонь по подозрительному судну в своих водах — СМИ РИА «Новости»: береговая охрана Греции открыла предупредительный огонь по чужому судну Pixabay.com

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Патрульный катер береговой охраны Греции обнаружил подозрительное судно под флагом Коморских островов в своих территориальных водах. Пограничники открыли предупредительный огонь в безопасном направлении, сообщило РИА «Новости».

«В субботу днем патрульный катер администрации порта Митилини обнаружил в морской акватории к северо-западу от Лесбоса судно ро-ро ANATOLIAN под флагом Коморских островов, которое подозрительно двигалось в пределах национальных территориальных вод, взяв курс к северу от острова», — пишет агентство со ссылкой на береговую охрану Греции.

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Капитан судна не подчинился требованиям остановиться для проведения проверки и продолжил движение параллельно турецкому берегу. Греческие пограничники преследовали нарушителя и открыли огонь в безопасный сектор. Судно вошло в турецкие территориальные воды. Оперцентр береговой охраны Греции предупредил турецкие власти.

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Турция потребует от НАТО признать Грецию нарушителем за использование С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16. Истребители летели над Эгейским морем и Восточным Средиземноморьем, когда на высоте 10 000 футов к западу от Родоса Греция поставила на них радиолокационную блокировку.

Война между Грецией и Турцией в Восточном Средиземноморье вполне вероятна, заявил военный эксперт Виктор Баранец. Конфликт назревал уже давно, пишет «Ридус».

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