Греческие отельеры столкнулись с туристическим кризисом

Отели, где клиенты на прямую бронируют номера и имеют наработанную базу жильцов поддерживают стабильные цены, вкладывая часть средств в рекламу. Гостиницы, которые работают с туристическими операторами вынуждены следовать тенденциям мирового рынка туризма. Чтобы сделать свои номера привлекательными в условиях небольшого потока клиентов они снижают цены.

При этом объявленная отелем скидка может отмениться в любой момент. Как пояснил один из представителей отрасли, он пересматривает тарифные планы каждую неделю. Также стоит учитывать, что многие гостиницы в этом году просто не стали открываться. Низкий спрос, падение цен, плюс дополнительные расходы на обеспечение санитарной безопасности персонала уведут бизнес в значительный минус и могут просто разорить владельца отеля.

Есть подразделения гостиниц, которые закрылись обратно после того, как они проработали одну неделю. Деньги за бронь клиентам пришлось возвращать. В первые две недели июля падение пассажиропотока в аэропортах Греции составило 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основную массу клиентов сегодня представляют граждане Греции.

На самых популярных островах Миконосе и Санторини не работают все крупные отели. Они уже объявили, что не будут открываться и в августе. Другие пытаются привлечь клиентов скидками, но пока без особого успеха.

Пока непонятно, как выйдет из этого года греческий туризм, но большинство отельеров заявило, что этот ценный опыт, который страна может использовать в следующем году, если ситуация с распространением коронавируса изменится.

По данным издания, среди европейских туристических мест цены на отели остались без изменения только в Брюсселе и Париже. Лидером по падению цен на номер в гостинице стал Мадрид. Если в прошлом году номер в сутки стоил около 156 евро, то сейчас его цена составит 86 евро. Упали в цене номера в отелях Стамбула с 66 евро за ночь в прошлом году до 53 евро этим летом.

Смогут ли отправиться россияне этим летом на зарубежные курорты пока неизвестно. С 15 июля Минтранс и Росавиация начали переговоры со странами, с которым можно возобновить авиасообщение.

Как отметила Татьяна Голикова, речь идет только о тех странах, которые попадают под ряд условий по коронавирусу. В частности, в течении двух недель там должны заражаться не более 40 человек на 100 тысяч жителей, среднесуточный прирост новых инфицированных не должен превышать 1%, а коэффициент распространения возбудителя не превышать единицы. При этом каждую неделю список стран будут пересматривать в зависимости от эпидемической ситуации.

Сегодня СМИ сообщили, что международные полеты разрешат из шести городов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск и Владивосток. Окончатеьная дата возобновления международных полетов пока не определена.