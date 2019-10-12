Греческая церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним получил право принимать дальнейшие решения по автокефалии церкви Украины. Этот вопрос обсуждали 33 архиерея.

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«Сегодня было выступление архиепископа, который сказал: „<…> должна быть принята автокефалия для церкви Украины“. И большинство архиереев утвердило то, что было на Постоянном синоде, и то, что сказал архиепископ», — заявил митрополит.

Теперь Элладская церковь будет поминать главу неканонической «новой церкви» Украины Епифания.

Официальных заявлений по итогам Архиерейского собора пока нет.

В конце августа две комиссии Элладской церкви выступили против украинской «новой церкви».

Члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) 9 января. ПЦУ появилась в 2018 году на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) во главе с митрополитом Епифанием.

Мировое православие признает самоуправляемую Украинскую православную церковь (УПЦ).