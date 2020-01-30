Греческая организация обжалует в суде решение Элладской Церкви о признании украинской автокефалии

Организация планирует обратиться в Государственный совет Греции. Он исполняет роль Верховного суда.

Союз будет требовать отменить решение, принятое 12 октября прошлого года. Сообщается, что Архиерейский Собор действовал, не соблюдая законы Греции.

Не было проведено голосования, из-за чего большинство не могло поддержать решение. Письменный документ все еще не опубликован, несмотря на то, что протокол был заверен Собором.