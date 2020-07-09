Низы не хотят жить как прежде, а элита больше не может. Конфликт правящих элит и нарастание протестных выступлений во многих штатах имеет несколько специфических факторов, характерных для революций 100-летней давности, считает политолог.

Политолог отметил следующие черты: наличие движущей силы революции — негро-латинского люмпен-пролетариата в крупных городах, раскол среди правящей элиты, а также обострение международных конфликтов США со своими геополитическими противниками и с традиционными партнерами.

«Основные претензии идут от негров из крупных городов страны, где проживает основная часть чернокожего населения», — отметил Ордуханян.

В Вашингтоне и Филадельфии 95% населения — негры. По словам политолога, это «питательная почва для взрыва и последующего распада страны». Однако основную роль сыграет мексиканский испаноязычный фактор. Испанцы из Америки часто используют термин реконкиста — перезавоевание страны. Латиноамериканцев, как меньшинство Америки, чаще других дискриминируют в стране.

За центрами городов следят афроамериканцы и латиноамериканцы, белое население живет в пригородах. Политолог ожидает противостояния.

При этом в США на фоне конфликта внутри правящей элиты в ходе президентской избирательной кампании нет ни одной авторитетной силы, способной стабилизировать ситуацию.