Мир 08 декабря 2022, 21:38 ООН призвала не делать гражданскую инфраструктуру ДНР целью атак Представитель ООН Дюжаррик: гражданская инфраструктура ДНР не должна быть объектом атак Pxhere

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В результате обстрелов Донецка 5 и 6 декабря повреждены офисы гуманитарных организаций и жертвам среди мирного населения. Такое не должно происходить, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Его процитировал ТАСС.

Офисы не менее двух неправительственных гуманитарных организаций обстреляли во время атаки по центру Донецка. Дюжаррик отметил, что это произошло на территории, которая находится под контролем России.

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«Наши коллеги подчеркивают, что в соответствии с международным гуманитарным правом атаки никогда не должны быть направлены на гражданских лиц и на гражданскую инфраструктуру и должны предприниматься все усилия, чтобы избежать этого», — высказался Дюжаррик.

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По его словам, ООН не может установить виновных в обстрелах.

Донецк с начала недели подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины. 7 декабря из-за массированного обстрела повреждены здания в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районе города, в частности, пострадали детский сад и жилые дома. Врио главы ДНР Денис Пушилин 6 декабря сообщил, что из-за атак украинских боевиков пострадали 19 человек, снаряды унесли жизни четырех мирных горожан.