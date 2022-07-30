Гражданку Украины в Доминикане обвинили в организации пыток
Прокуратура Доминиканы обвинила украинку пытках бывшего партнера
Прокуратура Доминиканы уличила украинку в организации пыток своего бывшего возлюбленного, Мигеля Анхеля Линареса. Об этом сообщило издание El Caribe.
По данным СМИ, потерпевший является гражданином республики.
«В обвинении прокуратуры указано, что женщина совершала акты пыток и жестокого обращения в отношении пострадавшего», — сообщили журналисты издания.
Прокуратура Доминиканы считает, что проживающая в республике гражданка Украины подговорила двух местных жителей. Вместе с ними она напала на Линареса.
Обидчики встретили свою жертву в столице Доминиканы. Там его связали и избивали в течение дня до потери сознания. После этого Линареса выбросили на обочину трассы.
Один из соучастников нападения уже задержан. Судебное заседание назначили на 6 августа. Такое длительное ожидание объяснили организацией судебного перевода с испанского на украинский.
Причина нападения пока не разглашается.