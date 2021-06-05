Гражданку Латвии в США обвинили в кибератаках на Россию

Перед федеральным судом американского Кливленда (Огайо) предстала 55-летняя гражданка Латвии Алла Витте. Ей предъявлено обвинение в участии в хакерской транснациональной группировке Trickbot Group, совершавшей атаки в 11 странах. Она участвовал в создании программ-вымогателей, известных как Trickbot.

Как сообщило министерство юстиции Соединенных Штатов, женщина под ником Макс состояла в преступной группировке с 2015 года. Атаки хакеров были нацелены на госучреждения США, России и еще девяти стран. Хакеры из Trickbot Group нападали в первую очередь на больницы, школы, коммунальные предприятия и подразделения правительства. Витте была арестована 6 февраля этого года в Майами (Флорида).

«Вредоносное ПО Trickbot было разработано для кражи личной и финансовой информации миллионов людей по всему миру, тем самым нанося значительный ущерб критически важной инфраструктуре в США и за рубежом», — заявила представитель обвинения Бриджит Бреннан.

В обвинительном заключении утверждается, что начиная с ноября 2015 года Витте и другие члены группировки похитили деньги и конфиденциальную информацию у ничего не подозревающих жертв, включая предприятия и финансовые учреждения в США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Индии, Италии, Мексики, Испании и России..

Если ее вина будет доказана, Витте грозит до 30 лет лишения свободы.

Президент США Джозеф Байден решил поручить военным специалистам разработать кибероперации против хакеров, находящихся на территории России. Эту проблему американский лидер хочет обсудить на встрече в Женеве с российским президентом Владимиром Путиным.