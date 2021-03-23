Гражданина Северной Кореи впервые экстрадировали в США

Гражданина Северной Кореи, который обвиняется в отмывании денег с использованием американских финансовых систем, экстрадировали в Штаты, сообщил сайт RT со ссылкой на пресс-службу Минюста США.

«После почти двух лет судебных процедур гражданин Корейской Народно-Демократической Республики 55-летний Мун Чхоль Мён был экстрадирован в США», — уточнили в ведомстве.

Представители министерства добавили, что это первый случай экстрадиции в Соединенные Штаты гражданина КНДР. Отмечается, что Мун Чхоль Мёну и его партнерам предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму более 1,5 миллиона рублей.