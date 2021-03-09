Гражданина Колумбии, обвиняемого в краже чемодана с украшениями, экстрадировали в Россию

Гражданина Колумбии Эдгара Алехандро Валеро Валеро по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадировали в Россию. Его обвинили в краже чемодана с ювелирными изделиями на сумму 160 миллионов рублей.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пункта „б“ части 4 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — сообщили в пресс-службе ФСИН.

Следствие полагает, что в июле 2018 года в Казани в павильоне выставочного центра «Казанская Ярмарка» Валеро с сообщниками похитил у сотрудника ювелирной компании «Seven Diamonds» дорожный чемодан, в котором находились драгоценные украшения на сумму 160 миллионов рублей. После этого он скрылся на заранее подготовленном автомобиле, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

В сентябре Вахитовский районный суд Казани избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу, его объявили в розыск.

В сентябре 2019 года Валеро задержали на территории Аргентинской Республики. После чего Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы Аргентины запрос о его выдаче.

Однако процесс экстрадиции был непростым. Стороны состязались в суде на протяжении 2019–2020 годов.

Тем не менее четкие и слаженные действия Генпрокуратуры и организованное тесное взаимодействие с компетентными органами Аргентины помогли в сентябре 2020 года добиться положительного решения о выдаче обвиняемого.