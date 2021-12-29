Гражданин Турции бросил бутылку с горючей смесью в посольство своей страны в Варшаве

Польская полиция задержала в Варшаве гражданина Турции, который бросил в посольство своей страны бутылку с горючей смесью. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Вместе с 34-м турком был его друг, однако ему удалось скрыться. Правоохранители нашли возле турецкого посольства пакет с четырьмя подобными бутылками.

Сейчас стражи порядка выясняют мотивы случившегося. После запуска коктейля Молотова фасад турецкого посольства получил некоторые повреждения.