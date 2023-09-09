09 сентября 2023, 22:36
Гражданин Франции умер при землетрясении в Марокко
BFMTV: гражданин Франции умер при землетрясении в Марокко
Французский гражданин умер при землетрясении в Марокко, которое унесло жизни более тысячи человек. Информацию об этом опубликовал телеканал BFMTV со ссылкой на МИД Франции.
В публикации отметили, что мужчина умер из-за сердечного приступа. Кроме того, еще восемь французов пострадали во время подземных толчков. Они получили травмы различной тяжести. Сейчас посольство Франции собирает данные о своих гражданах в королевстве, которые могли столкнуться с последствиями землетрясения.
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Ранее король Марокко Мухаммед VI объявил в государстве трехдневный траур. Он приказал спустить флаги, помочь лишившимся крова и ускорить процесс поисково-спасательных мероприятий.
По данным телеканала Al-Arabiya, число жертв стихийного бедствия в Марокко возросло до 1037, еще 1204 жителя пострадали. Очаг семибалльного землетрясения был на глубине 10 километров, движение земли началось в 77 километрах к юго-западу от Марракеша.
Землетрясения
Франция
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