Мир 17 октября 2022, 11:51 Поделиться Telegram

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Viber Британцы поддержали заявление Путина касательно опасности НАТО Daily Mail: британцы согласились с президентом России Путиным об опасности НАТО РИА «Новости»

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Граждане Великобритании согласились с президентом России Владимиром Путиным по поводу риска «глобальной катастрофы» из-за НАТО. Российского лидера поддержали читатели британской газеты Daily Mail.

«Конфликт на Украине стал результатом наглого поведения западных стран в отношении России. Они используют Киев как инструмент для противостояния с Москвой, а страдают обычные люди. Никто не хочет умирать из-за амбиций НАТО», — написал один из пользователей.

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Другой напомнил, что Путин всегда просил о переговорах, но Соединенные Штаты и Великобритания не отнеслись к его словам серьезно.

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«Я думаю, люди на Западе должны осознать, что среди наших элит есть поджигатели войны», — отметил еще один читатель, добавив, что США зарабатывают деньги на конфликте на Украине.

Четвертый комментатор напомнил, что Россия «никогда не хулиганит» — она всегда спасает мир от хулиганов.

Ранее Марк Фишер написал в The Washington Post, что в череде выборов на Западе к власти пришли политики, разделяющие идеи Путина. Фишер отметил, что эти страны переживают кризис и разочарование глобализацией.

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