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    23 апреля 2021, 15:48

    Граждане США пристыдили Байдена за поведение на климатическом саммите

    Полина Петрова

    Граждане США в комментариях к онлайн-трансляции климатического саммита пристыдили американского президента Джозефа Байдена за его поведение на мероприятии, сообщило РИА ФАН.

    Граждане США пристыдили Байдена за поведение на климатическом саммите

    Отмечается, что во время выступления президента России Владимира Путина Байден старался не смотреть в камеру. Как только лидер РФ заговорил, глава США надел маску. Саммит проходил в формате онлайн-конференции, Байден был единственным из мировых лидеров, кто надел средство индивидуальной защиты.

    Американцам стало неловко за странности Байдена: «Он единственный сидит как дурак с маской? Как же стыдно…», «Байден единственный, кто носит маску», «Тоже заметил! Какой же он чертов позорник».