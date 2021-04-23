Граждане США пристыдили Байдена за поведение на климатическом саммите

Граждане США в комментариях к онлайн-трансляции климатического саммита пристыдили американского президента Джозефа Байдена за его поведение на мероприятии, сообщило РИА ФАН.

Отмечается, что во время выступления президента России Владимира Путина Байден старался не смотреть в камеру. Как только лидер РФ заговорил, глава США надел маску. Саммит проходил в формате онлайн-конференции, Байден был единственным из мировых лидеров, кто надел средство индивидуальной защиты.

Американцам стало неловко за странности Байдена: «Он единственный сидит как дурак с маской? Как же стыдно…», «Байден единственный, кто носит маску», «Тоже заметил! Какой же он чертов позорник».