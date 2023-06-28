Мир 28 июня 2023, 18:20 «Граждане РФ не подлежат выдаче другому государству». Захарова — о планах США добиться экстрадиции Пригожина Представитель МИД Захарова: любой россиянин не подлежит выдаче другому государству стоп-кадр брифинга

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Любой россиянин не подлежит выдаче другим государствам и может рассчитывать на содействие своей страны в защите от попыток незаконно привлечь его к уголовной ответственности за границей. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она ответила на заявление США о планах добиться экстрадиции главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Отвечая на соответствующий вопрос, она пояснила, что существуют определенные юридические аспекты процедуры экстрадиции.

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Конкретно о судьбе Пригожина она высказываться не стала.

О том, что США будут настаивать на экстрадиции главы ЧВК, если он окажется в стране, с которой у них есть соглашение об экстрадиции, ранее заявил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. С Белоруссией, куда на днях прибыл Евгений Пригожин, у США такого договора нет.

В Кремле же пока не определились с будущим вагнеровцев в России.