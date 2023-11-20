Мир 20 ноября 2023, 08:39 Граждане пяти стран входили в состав экипажа захваченного в Красном море судна Kyodo: граждане пяти стран входят в состав захваченного в Красном море судна РИА «Новости»

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На борту захваченного в Красном море судна Galaxy Leader находились граждане пяти стран, сообщило Kyodo. По данным агентства, в состав экипажа входят 25 человек из Болгарии, Мексики, Румынии, с Украины и Филиппин.

Судно принадлежит компании из Великобритании. Его оператором выступает Nippon Yusen (NYK Line). Граждан Израиля и Японии в составе экипажа не было, подчеркнуло агентство.

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В ЦАХАЛ ранее заявляли, что следовавшее из Турции в Индию Galaxy Leader не имеет отношения к Израилю, а среди членов экипажа нет израильтян. Канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвинила в захвате судна Иран.

Член политбюро «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад сообщал РИА «Новости», что хуситы, которые захватили судно, будут общаться с членами экипажа в соответствии с исламскими принципами и ценностями.

«В случае, если это не израильтяне, то к ним будет отношение как к гостям», — подчеркивал аль-Асад.