Граждане Латвии попросили российского президента о помощи

Несколько латвийцев направили Путину коллективное письмо. Они просят помочь своей соотечественнице, которая якобы выкрала своего ребенка у мужа-тирана в ЮАР. Ей грозит 15 лет тюрьмы в Африке.

«Граждане Латвии просят помочь вас и заступиться в рамках своих полномочий и политического авторитета за гражданку Латвийской Республики Кристине Мисане, которую хотят экстрадировать в ЮАР за то, что она „выкрала“ собственного ребенка от гражданского мужа», — приводит агентство Sputnik Латвия текст письма.

В послании говорится, что мужчина, от которого вместе с дочерью из ЮАР сбежала гражданка Латвии Кристина Мисане, несколько лет «совершал над ней моральное и физическое насилие». Так как Мисане не россиянка, то президент РФ Владимир Путин не сможет повлиять на ситуацию с точки зрения правового поля. Главу российского государства попросили сделать то, «что в его силах».

По законам ЮАР, за «похищение» дочери ее могут лишить свободы на срок до 15 лет.

Мисане познакомилась со своим мужем в 2011 году. У пары родилась дочь. Со временем их отношения расстроились, и в 2018 году она сбежала из ЮАР. Задержали ее в Дании, где она находится до сих пор. Экстрадировать в Африку Мисане могут в любой момент. В ее поддержку сейчас проводят сбор подписей на одном из популярных порталов для петиций.