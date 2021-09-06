Граждане Канады высказали оскорбления премьер-министру Джастину Трюдо

Недовольные граждане Канады высказали оскорбления премьеру-министру страны Джастину Трюдо из-за сильных антиковидных мер. Встреча премьер-министра с избирателями прошла в рамках предвыборной кампании в городе Ньюмаркет в штате Онтарио. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на телеканал «Си-би-си».

На встречу к Трюдо пришли около 100 человек. Граждане высказали слова возмущения премьер-министру о действующих правилах по коронавирусу в стране. С помощью ненормативной лексики протестующие возмутились ограничениями экономической активности, введением принудительной вакцинации для отдельных граждан и внедрением ковидных паспортов.

Коронавирусные правила в Канаде требуют от всех въезжающих отрицательный тест, а также самоизоляцию с последующим карантином.