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    19 января 2022, 14:16

    Гражданам Великобритании дали советы, как согреться зимой

    Дарья Морозова

    Компания Ovo Energy дала жителям Великобритании советы, как согреться, когда дом холодно. Об этом сообщил Life.ru.

    Они перечислили самые простые способы. Среди них — физические нагрузки, например, можно попрыгать, объятия с домашними животными, а также определенный рацион. Лучше всего есть белые каши, так как в них много углеводов, и добавлять в еду имбирь.

    При этом в компании рекомендовали не пить алкоголь, так как его согревающий эффект очень недолгий.