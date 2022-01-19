Гражданам Великобритании дали советы, как согреться зимой

Компания Ovo Energy дала жителям Великобритании советы, как согреться, когда дом холодно. Об этом сообщил Life.ru.

Они перечислили самые простые способы. Среди них — физические нагрузки, например, можно попрыгать, объятия с домашними животными, а также определенный рацион. Лучше всего есть белые каши, так как в них много углеводов, и добавлять в еду имбирь.

При этом в компании рекомендовали не пить алкоголь, так как его согревающий эффект очень недолгий.