Украинцам начали рассылать буклеты с инструкциями на случай ЧС и войны

Власти Украины начали рассылать жителям буклеты с руководством к действиям в случае ЧС и войны. Инструкции распространяет Министерство культуры и информационной политики Украины по работающим предприятиям, написало «Вести.ua».

«Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции „Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны“», — сообщило издание.

Распространяемая брошюра состоит из 14 страниц, в ней сказано, что ВСУ способны защитить жителей Украины и сдерживать агрессию. Также в ней привели несколько советов, к которым стоит прислушаться, если в стране начнутся боевые действия.

Например, украинцам предложили заранее оборудовать соответственно свое жилище. По мнению авторов — составителей инструкции, нужно заблаговременно найти расположение ближайшего укрытия, сформировать запас воды и лекарств, собрать необходимые вещи и документы, а также подготовить частный транспорт к случаю, если будет проводиться эвакуация. При этом стоит подумать и о дополнительных источниках света и тепла, если массовое энергоснабжение отключат.

В документе посоветовали в случае начала боевых действий покидать небезопасные районы и не сообщать об этом ненадежным людям. Содержится в нем и инструкция для тех случаев, когда обстрелы или беспорядки уже начнутся или объявят всеобщую тревогу.