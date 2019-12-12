Гражданам США и Израиля больше не нужны визы для въезда в Боливию

По словам Аньес, такое решение было принято правительством, так как США и Израиль всегда способствовали развитию туризма и инвестиций в Боливии.

Также боливийский лидер выразила надежду, что этот шаг «укрепит отношения между дружественными странами», сообщил сайт газеты «Аргументы и факты».

Ранее глава израильского МИД Исраэль Кац сообщил, что дипломатические отношения Боливии и Израиля будут восстановлены. Боливия разорвала отношения с Израилем в 2014 году, в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа. В том же году был отменен безвизовый режим между странами.

Гражданам США для посещения Боливии визы требовались, начиная с 2007 года.

Такие изменения стали возможны благодаря смены власти в Боливии. В начале ноября там начались массовые акции протеста, в результате чего погибли минимум 23 человека. 10 ноября боливийские Вооруженные силы призвали президента Эво Моралеса уйти в отставку ради обеспечения стабильности в Боливии. Ему пришлось сложить свои полномочия и вынужденно покинуть страну.