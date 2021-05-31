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    31 мая 2021, 12:40

    Гражданам Китая разрешили иметь трех детей

    Полина Петрова

    В Китае семьям разрешили иметь трех детей. Решение приняли по итогам заседания Политбюро ЦК КПК, сообщило издание Reuters.

    Гражданам Китая разрешили иметь трех детей

    Уточняется, что 12 мая власти Китая обнародовали данные седьмой, проходящей раз в 10 лет, переписи населения. Ее результаты показали, что к началу нынешнего года в стране проживало 1,411 миллиарда человек. КНР сохранила за собой статус самой многонаселенной страны мира, написала газета «Известия».

    Показатель оказался немного меньше запланированного. Так, в 2016 году власти прогнозировали, что в 2020 году число жителей превысит 1,42 миллиарда человек.

    Дата вступления нововведения в силу пока не известна.

    Ранее сообщалось, что новую серию культового сериала «Друзья» решили изменить в Китае. Из нее вырезали все сцены с участием Леди Гаги, Джастина Бибера и группы BTS. Зрители считают, что знаменитостей убрали из-за их отношения к стране. Приглашенных звезд убрали у всех трех китайских стримингов, имеющих права на трансляцию «Друзей». Также из спецсерии исчезли все отсылки к ЛГБТ.