Гражданам Китая разрешили иметь трех детей

В Китае семьям разрешили иметь трех детей. Решение приняли по итогам заседания Политбюро ЦК КПК, сообщило издание Reuters.

Уточняется, что 12 мая власти Китая обнародовали данные седьмой, проходящей раз в 10 лет, переписи населения. Ее результаты показали, что к началу нынешнего года в стране проживало 1,411 миллиарда человек. КНР сохранила за собой статус самой многонаселенной страны мира, написала газета «Известия».

Показатель оказался немного меньше запланированного. Так, в 2016 году власти прогнозировали, что в 2020 году число жителей превысит 1,42 миллиарда человек.

Дата вступления нововведения в силу пока не известна.

Ранее сообщалось, что новую серию культового сериала «Друзья» решили изменить в Китае. Из нее вырезали все сцены с участием Леди Гаги, Джастина Бибера и группы BTS. Зрители считают, что знаменитостей убрали из-за их отношения к стране. Приглашенных звезд убрали у всех трех китайских стримингов, имеющих права на трансляцию «Друзей». Также из спецсерии исчезли все отсылки к ЛГБТ.