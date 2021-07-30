Гражданам Израиля запретили летать в Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию

Израиль запретил выезд из страны в Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию. Решение принято в связи с высоким уровнем заболеваемости СОVID-19 в этих странах, сообщил ТАСС.

Это не первые страны в списке — ранее Израиль уже запретил выезд в Аргентину, Белоруссию, Бразилию, Индию, Испанию, Киргизию, Мексику, Россию, Узбекистан и ЮАР.

В случае необходимости поездки в эти страны израильтяне должны будут согласовывать ее со специальной госкомиссией. Нарушителей будут штрафовать на пять тысяч шекелей (около 115 тысяч рублей), написало ИА НСН.