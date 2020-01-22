Вашингтон ограничит въезд гражданам Белоруссии и Киргизии

Администрация США планирует ввести визовые ограничения в отношении Белоруссии, Эритреи, Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Однако поездки в Соединенные Штаты совсем отменены не будут.

Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили представители администрации президента США Дональда Трампа, видевшие список. Этот перечень пока не утвержден, официальное объявление ожидается 27 января.

Президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal без подробностей сообщил, что действительно намерен расширить список.

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли отказался рассказать о планах по расширению запрета на поездки. Однако признал, что до сих пор ограничение въезда было довольно успешной мерой в сфере безопасности в стране и мире.

«Если страна хочет в полной мере участвовать в иммиграционных программах США, она также должны соблюдать все меры безопасности и борьбы с терроризмом. Мы не хотим импортировать терроризм или любую другую угрозу национальной безопасности в Соединенные Штаты», — заявил Гидли.

Американские комментаторы удивленно отметили, что список вошли страны, которые либо имели прочные отношения с Вашингтоном, либо налаживали их.

Нигерия является партнером США по борьбе с терроризмом, и множество граждан этой страны проживают на территории Америки.

Последнее десятилетие США успешно налаживали отношения с Мьянмой. Вашингтон упорно пытается вывести эту страну с орбиты Китая, несмотря на массовые убийства мусульман-рохинджа.

Всего несколько недель назад госсекретарь США Майк Помпео планировал посетить Белоруссию и встретиться с ее президентом Александром Лукашенко. Визит был отменен из-за роста напряженности в отношениях с Ираном.