Граждан Китая накажут за нарушение карантина по коронавирусу в Сингапуре

Ранее вернувшихся из Китая обязывали провести 14 дней на домашнем карантине. При этом им разрешалось ненадолго покидать помещения.

Теперь гражданам КНР запретили покидать дома. Например, следует попросить знакомых, если нужно купить продукты.

Лоуренс Вонг уточнил, что за нарушение новых правил наказывают тюремным заключением до шести месяцев и штрафом до 10 тысяч сингапурских долларов (7,2 тысячи долларов). Иностранных работников могут уволить и депортировать из Сингапура.

Поправки начнут действовать 18 февраля в 23.59 по местному времени.