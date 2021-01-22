Российский дипломат стал персоной нон грата в Албании

Албания решила выслать российского дипломата Алексея Кривошеева. МИД страны заявил, что он не соблюдал антикоронавирусные меры. В посольстве РФ сочли обвинения необоснованными.

Кривошеева уличили в нарушении введенных в связи с пандемией ограничений, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на албанское министерство иностранных дел.

«С сожалением правительство Албании приняло решение объявить дипломата Алексея Кривошеева персоной нон грата», — подчеркнули в МИД. Дипломата обязали в течение 72 часов покинуть страну.

Москва, надеются в Тиране, воспримет решение как вынужденную для защиты здоровья меру. При этом албанская сторона заявила о дружеских чувствах к российским коллегам и готовности улучшать отношения между двумя государствами.

В посольстве РФ подтвердили получение ноты от албанской стороны. Сообщение МИД Албании для прессы диппредставительство тоже изучило.

«Считаем все приведенные в этих документах обвинения в адрес российского дипломата необоснованными», — заявили в посольстве.

Дипломаты указали, что упоминание в пресс-релизе имени и фамилии сотрудника посольства является грубым противоречием «устоявшейся международной дипломатической практики». О ситуации уже уведомили МИД РФ.