Границы Грузии закрыли для иностранцев из-за коронавируса

По информации «Газеты.ru», власти страны запретили въезд в Грузию из-за распространения коронавируса.

«По поручению премьер-министра Грузии специальный представитель по связям с РФ Зураб Абашидзе утром провел телефонный разговор с Григорием Карасиным. С учетом рисков распространения коронавируса в ходе разговора был рассмотрен вопрос о временном приостановлении прохода пассажиров между Грузией и Россией с 16 марта», — уточнили в пресс-службе правительства.

Ограничение действительно две недели.