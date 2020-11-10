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    10 ноября 2020, 21:57

    Границы Финляндии останутся закрытыми для россиян к Рождеству

    Артур Блянихов

    Представитель финского МВД Эриикка Костинен предупредила, что страна не откроет к Рождеству границы для российских туристов из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом сообщило ИА НСН.

    Отмечается, что согласно рекомендации Евросовета, страны, входящие в Шенгенскую зону, сначала должны открыть свои границы для других стран Шенгена и Евросоюза, и лишь затем разрешить въезд людям из других государств. По данным информагентства, сейчас между Москвой и Хельсинки действует соглашение о закрытии границ в ситуациях, которые представляют опасность здоровью.