Границу Украины защитят по американской системе

Украинские пограничники протестируют новую модель охраны границы под чутким руководством представителей Погранично-таможенной службы США.

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко с делегацией офицеров сейчас находятся с рабочим визитом в Соединенных Штатах.

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Дейнеко заявил, что все знания, полученные в ходе поездки, будут активно применяться на территории Украины.

«В частности, на одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители Погранично-таможенной службы США», — приводит «Интерфакс» слова военного.

Он подчеркнул, что опыт, который украинские пограничники получили в США, бесценный. Американцы познакомили своих коллег из Украины с особенностями охраны границы с Мексикой.

Ранее на один из участков американо-мексиканской границы в Калифорнии с инспекцией приехал президент США Дональд Трамп. Об этом сообщила «Газета.ru». Он заявил, что лучшие альпинисты не смогли перебраться через защитную пограничную стену, которую он обещал построить во время своей предвыборной кампании в 2016 году.