Застрявшие в Финляндии россияне могут перейти границу пешком
Граждане РФ, которые возвращаются из Финляндии, смогут пешком пересечь границу в пункте пропуска Иматра — Светогорск. Такое разрешение они получат из-за новых ограничений, которые ввела Россия на своих границах с 30 марта.
Как сообщило посольство РФ в Финляндии, в связи с этим было отменено автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом.
«С пограничными властями двух стран достигнута договоренность о возможности пересечения границы российскими гражданами, возвращающимися в Россию, в режиме пешеходного перехода на участке Иматра — Светогорск», — указано в объявлении ведомства.
При этом страну пока можно покинуть на личном транспорте или на автобусе Лаппеенрант — Выборг, но следует заранее уточнить актуальность расписания.
Ранее правительство России распорядилось временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и речные границы страны.