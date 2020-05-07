Граница России и Финляндии откроется позднее середины июня

Решение о продлении запрета на пересечение границы приняли в Финляндии.

Запрет на въезд не относится к владельцам финских паспортов и обладателям вида на жительство. С 14 мая жители Шенгена смогут пересечь финскую границы в случае деловой или неотложной поездки.

Гражданам стран, не входящих в Шенгенскую зону, въехать на территорию Финляндии можно будет только после получения специального разрешения.

С 19 марта Финляндия закрыла все границы. Это связано с режимом ЧС, введенным в стране после распространения коронавирусной инфекции, отметил сайт «Русская планета».