Граница России и Финляндии откроется позднее середины июня
Российско-финляндская граница откроется не раньше 14 июня. До этого ограничения действовали до 14 мая. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Пограничной охраны Финляндии.
Решение о продлении запрета на пересечение границы приняли в Финляндии.
Запрет на въезд не относится к владельцам финских паспортов и обладателям вида на жительство. С 14 мая жители Шенгена смогут пересечь финскую границы в случае деловой или неотложной поездки.
Гражданам стран, не входящих в Шенгенскую зону, въехать на территорию Финляндии можно будет только после получения специального разрешения.
С 19 марта Финляндия закрыла все границы. Это связано с режимом ЧС, введенным в стране после распространения коронавирусной инфекции, отметил сайт «Русская планета».