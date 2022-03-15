Американский телеканал сообщил, что Украина граничит с Сербией

Украина является территориальным соседом Сербии в Европе. Такое мнение озвучили в прямом эфире на американском телеканале CNN.

Во время одной из передач на экране появилась карта Европы, ведущий ошибочно сообщил, что Венгрия является Сербией.

Ранее президент США Джо Байден на одном из своих публичных выступлений по ошибке назвал украинцев иранцами.

Российский президент Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал защиту людей, которые восемь лет, по его словам, подвергаются геноциду и издевательствам со стороны властей Украины.