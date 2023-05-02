Мир 02 мая 2023, 02:18 «Грандиозная катастрофа». Последствия конфликта Запада с Россией раскрыли в США Правозащитник США Барака: решение Запада вступить в конфликт с РФ обернулось катастрофой Freepik

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Решение Запада вступить в открытую конфронтацию с Россией обернулось «грандиозной катастрофой». Об этом в Twitter написал правозащитник из США Аджаму Барака.

«Европейскому капиталу некого винить, кроме самого себя. Уже слишком поздно, чтобы осознать, какой огромной катастрофой было позволить неопытным политикам из США втянуть Запад в вооруженное противостояние с Россией», — отметил Барака.

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Правозащитник не раз выступал с критикой США и Евросоюза за внешнеполитический курс. Барака указал, что Запад использовал Минские соглашения как уловку для подготовки к противостоянию с Россией. Украина стала пушечным мясом для «реализации геополитических амбиций».

Запад обеспокоен неготовностью ВСУ к контрнаступлению после всех многомиллиардных вливаний. Данные американской разведки показывают, что Украина не может справиться с подготовкой достаточного количества техники и военных для реализации своих целей.