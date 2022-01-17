Гранату нашли около Центрального государственного музея в Казахстане

Граната лежала в одной из клумб рядом с Центральным государственным музеем в Алма-Ате. Ее обнаружил корреспондент «360». Прибывшие на его вызов саперы установили, что граната светошумовая, ее использовали во время митингов.

Чтобы разобраться с неизвестным устройством, съемочной группе пришлось вызвать наряд полиции, вместе с которым приехали гвардия Казахстана и группа минеров. Полицейские сразу после обнаружения снаряда попросили всех от него отойти, чтобы избежать происшествий.

Спустя некоторое время саперы смогли определить, что граната светошумовая. Ей, по всей видимости, пользовались во время митингов. Рядом с устройством нашли еще пять таких.

В Центральный государственный музей Казахстана во время беспорядков ворвались участники погромов. Они захотели вооружиться мечами и копьями древних воинов, о чем писали местные СМИ. Сотрудники музея, по их данным, круглые сутки дежурили около коллекции, чтобы ее не разворовали.

Заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева рассказала, что не знала, как именно нужно защищаться, но закрыла все двери и увидела приближающуюся толпу по видеокамерам. Протестующие выломали дверь и держали в руках оружие, но женщине удалось убедить нападавших отступить и не трогать древние артефакты.