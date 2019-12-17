Гранатометы, пулеметы и винтовки. У украинца изъяли свыше 10 тысяч единиц боеприпасов

Как сообщили в ведомстве, расследовалось дело о покушении на убийство одного из судей Ровенского городского суда. Полиция задержала 45-летнего мужчину и произвела обыски у него дома и в гараже.

«В гараже было изъято 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, шесть тротиловых шашек, 4,5 килограмма тротила, два килограмма пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство», — сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители обнаружили пять винтовок, 16 пистолетов, пять револьверов, несколько автоматов Калашникова, пистолеты-пулеметы, 11 ручных противотанковых гранатометов, подствольный гранатомет и свыше 10 тысяч патронов разных калибров.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и взрывными припасами». Все изъятое проанализируют эксперты. В полиции добавили, что начата проверка причастности жителя Ровно к совершению других преступлений. Также предстоит выяснить, были ли у него сообщники.