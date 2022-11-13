13 ноября 2022, 20:02
Графики аварийных отключений электричества ввели в семи областях Украины
«Укрэнерго» сообщила о введении графиков аварийных отключений электричества в стране
Графики аварийных отключений электроэнергии ввели в семи областях Украины 13 ноября. Об этом национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила в Telegram-канале.
«Сейчас введены графики аварийных отключений в городе Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и в Харьковской, Полтавской и Сумской областях», — уточнили в публикации.
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По данным украинской компании, после стабилизации ситуации в этих регионах Украины продолжат действовать плановые отключения.
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Исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее сообщил, что продолжительность отключений электричества в Киеве могут увеличить с наступлением холодов. Их длительность будет зависеть от погодных условий.
Перебои с подачей электричества на Украине начали часто происходить после ударов Вооруженных сил России по объектам инфраструктуры страны.
Электричество
Украина
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