Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило от компании Nord Stream 2 AG график прокладки второй нитки газопровода «Северный поток — 2» (СП-2). Она будет проложена в исключительной экономической зоне королевства. Это является условием продолжения проекта.

Глава пресс-службы агентства Туре Фалбе-Ханссон пояснил ТАСС, что компания перед началом работ предоставляет скорректированный график, которое ведомству утверждать не нужно.

Американские сенаторы потребовали от Госдепартамента ввести санкции в отношении ряда компаний, принимающих участие в реализации проекта «Северный поток — 2». Речь идет также о 15 судах, участвующих в работах.

Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл в Калининград для испытаний. После них судно приступит к строительству газопровода.