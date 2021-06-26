График курса биткоина показал «крест смерти». Но это его не убьет

Изменение курса биткоина на графике сформировало «крест смерти», который означает дальнейшее снижение стоимости криптовалюты. Об этом РИА «Новости» рассказал основатель DAOconsensus Илья Чураков.

«Фигура креста смерти прослеживается, но любое рыночное движение — даже падение — это возможность для извлечения прибыли. Формирование креста смерти, который может говорить о дальнейшем снижении курса биткоина, можно выгодно использовать в шорт-позициях. <…> Сейчас может сложиться забавная ситуация, когда все бросятся вставать в шорт-позицию. А биткоин возьмет и вырастет в цене», — приводит агентство слова Чуракова.

С ним согласилась представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко. Собеседница поддержала вывод, что курс биткоина начнет расти — вопрос только когда и как интенсивно. Она спрогнозировала, что стоимость популярной криптовалюты сначала упадет до 25 тысяч долларов, а к концу года взлетит до 60 тысяч долларов. Чураков считает, что к зиме биткоин после падения подорожает до 65 тысяч долларов.

На этой неделе цена биткоина снизилась на 11% — до 31 тысячи долларов.